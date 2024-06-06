Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap

06 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:20

Fenerbahçe pazar günü seçime gidiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk yayınında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİR DOSTLUĞUMUZ VARDI..."

Aziz Yıldırım'ın sözlerine ilişkin konuşan Koç, "İftiralar Acun Ilıcalı'ya sıçradı. Tahmin ediyorum ki pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Üzülüyorum, kırılıyorum, yeri geliyor kızıyorum. Fenerbahçe'nin kale gibi durduğu bir 3 Temmuz var. Sayın Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz... Ben yönetime girmeden önce de çok işbirliğimiz vardı. Fenerbahçe'nin başkanı kimse biz destekleriz. Aziz Bey ile de özel bir dostluğumuz vardı ama süreç zaman içinde çok tatsız bir yere evrildi" dedi.

"İYİ TANIYAMAMIŞIM"

Aziz Yıldırım için, "Ben demek ki tam iyi tanımamışım" diyen Ali Koç, "6 yıl bir araya gelemedik. Ya iyi tanıyamadım ya da çok değişti. Yıldırım'dan destek görmedik, köstek de olmadı ama" ifadelerini kullandı.