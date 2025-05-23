Ali Koç'tan Fenerbahçe Beko maçı sonrasında olay hareket!

Fenerbahçe Beko Avrupa'da finale yükselirken, başkan Ali Koç ise farklı bir yaklaşımda bulundu. Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti sonrasında muhabirlere röportaj vermeyen Ali Koç, Fenerbahçe sevgisini tek bir hareketle gösterdi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de finale yükseldi ve sarı lacivertli camiada büyük bir coşku yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından röportaj vermek yerine Fenerbahçe sevgisini göstermeyi tercih etti.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN ARMAYA BUSE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u 82-76 yendiği maçın ardından herkesi şaşırtan bir eylemde bulundu. Muhabirin röportaj yapmak için yanına yaklaştığı Ali Koç, Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence." diyerek hiç konuşmadan alandan ayrıldı. Akabinde ise Ali Koç'un anlamlı hareketinin ardından, kısa süreli sessizlik yaşandı.

https://x.com/FBBasketbol/status/1925960961816486240

FENERBAHÇE BEKO PAZAR GÜNÜ AVRUPA'DA KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, pazar günü final maçına çıkacak ve Avrupa zaferi için mücadele edecek.