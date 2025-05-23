Fenerbahçe Beko Avrupa'da finalde!

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında galip geldi ve EuroLeague'de finale yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kupa için son bir maç daha oynayacak.
THY EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. THY EuroLeague 2024-25 sezonu Final Four mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u turnuva dışına iten Fenerbahçe Beko, Olympiakos-Monaco maçının kazananıyla finalde karşılaşacak.
https://x.com/FBBasketbol/status/1925960961816486240
Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğünü sürdürüp maçı 82-76 kazandı ve adını finale yazdırdı. Son maç, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak ve şampiyon belli olacak.
https://x.com/FBBasketbol/status/1925950011319152881
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos
Salon: Etihad Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa).
Fenerbahçe Beko: Hall 18, Guduric 3, Hayes-Davis 7, Colson 3, Birch 2, McCollum 13, Baldwin 10, Melli 9, Tarık Biberovic 15, Sertaç Şanlı, Pierre 2.
Panathinaikos AKTOR: Grant 15, Nunn 19, Cedi Osman 22, Hernangomez 5, Gabriel 4, Brown, Sloukas 2, Lessort 7, Papapetrou, Mitoglou, Ömer Faruk Yurtseven 2.