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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Avrupa'da finalde!

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında galip geldi ve EuroLeague'de finale yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kupa için son bir maç daha oynayacak.

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Fenerbahçe Beko Avrupa'da finalde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 20:56

THY EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. THY EuroLeague 2024-25 sezonu Final Four mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u turnuva dışına iten Fenerbahçe Beko, Olympiakos-Monaco maçının kazananıyla finalde karşılaşacak.

https://x.com/FBBasketbol/status/1925960961816486240

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE FİNALDE

Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğünü sürdürüp maçı 82-76 kazandı ve adını finale yazdırdı. Son maç, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak ve şampiyon belli olacak.

https://x.com/FBBasketbol/status/1925950011319152881

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos

Salon: Etihad Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa).
Fenerbahçe Beko: Hall 18, Guduric 3, Hayes-Davis 7, Colson 3, Birch 2, McCollum 13, Baldwin 10, Melli 9, Tarık Biberovic 15, Sertaç Şanlı, Pierre 2.
Panathinaikos AKTOR: Grant 15, Nunn 19, Cedi Osman 22, Hernangomez 5, Gabriel 4, Brown, Sloukas 2, Lessort 7, Papapetrou, Mitoglou, Ömer Faruk Yurtseven 2.

Sıkça Sorulan Sorular

FINAL FOUR NEREDE DÜZENLENİYOR?
Son 4 takımın Avrupa zaferi için mücadele ettiği maçlar, Abu Dabi'de oynanıyor.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#panathinaikos
#thy euroleague
#final four
#Spor
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