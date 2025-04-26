Ali Koç'tan istifa ve seçim çağrılarına cevap! Kararını açıkladı

Fenerbahçe'de başarısız sonuçların ardından istifaya davet edilen başkan Ali Koç, seçim çağrılarına cevap verdi. Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız, mücadeleye devam edeceğiz." dedi. Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun akıbetine ilişkin kararını da açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, bugün Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Şampiyonluk şansını bu yıl da zora sokarak taraftarların tepkisini çeken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilk rakip çıktı. Sarı lacivertlilerin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, yönetimin kongreye gitmesi durumunda aday olduğunu açıkladı.

ALİ KOÇ'TAN İSTİFA ÇAĞRILARINA CEVAP

Camianın eleştiri oklarını yönelttiği Ali Koç, istifa ve seçim çağrılarına cevap verdi. Tribünde yapılan tezahüratlarla Fenerbahçe başkanının değişmeyeceğini söyleyen Koç, istifa beklentilerine kapıları kapattı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Divan kurulunda konuşan Koç, "Buradan camiamıza ve kamuoyuna açık ve net bir mesaj vermek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim kurulunu değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır. Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğünüz şeyler bizde de yaşanmaya başlar. " ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un bu kararı alkışlarla karşılandı.

MOURINHO İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceğine dair de konuşan Koç, "Samandıra'ya gittim, hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz.

Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Mourinho ile hedefimiz sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamak.'' dedi.