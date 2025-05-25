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 | Burak Ayaydın

Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri: "Kimseyi geride bırakmadık"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Avrupa şampiyonluğu için açıklamalar geldi. Başkan Ali Koç, kimseyi geride bırakmadıklarının altını çizdi.

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Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 23:12

Fenerbahçe'de Avrupa şampiyonluğunun coşkusu yaşanırken, başkan Ali Koç'tan da önemli değerlendirmeler geldi. Yayıncı kuruluşa süreçten bahseden başkan, kupayı ülkemize armağan etti.

Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri: "Kimseyi geride bırakmadık"

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN ŞAMPİYONLUK KRİTİĞİ

"Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir. Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı. İkinci yarıda farkımızı gösterdik. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun."

Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri: "Kimseyi geride bırakmadık"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO FİNALDE KİMİ YENMİŞTİ?
Temsilcimiz, Fransız ekibi Monaco'yu devirmiş ve kupayı ülkemize getirmişti.
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ETİKETLER
#ali koç
#Fenerbahçe Beko
#thy euroleague
#Avrupa Şampiyonluğu
#Spor
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