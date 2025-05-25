SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu oldu: Kupa Türkiye'ye geldi!

Son dakika. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek mutlu sona ulaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, müthiş bir sezonun ardından resmen Avrupa şampiyonu oldu.

Son dakika. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de şampiyon oldu. Finalde Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, adeta yüreğini ortaya koydu ve maçı 81-70 kazanarak kupayı Türkiye'ye getirdi.

FENERBAHÇE BEKO İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Zeljko Obradovic yönetiminde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan temsilcimiz, Saras Jasikevicius ile kupayı yeniden Türkiye'ye getirdi! Sarı lacivertli kulüp, tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.

FENERBAHÇE 4. KEZ FİNALDE MÜCADELE ETTİ

Başantrenör Saras Jasikevicius'un çalıştırdığı sarı lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıktı. İlk kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşadı.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Fenerbahçeli taraftarlar ve basketbolseverler, sarı lacivertli kulübün inanılmaz serüvenini Türkiye'nin dört bir yanında takip etti ve zafer coşkusunu beraber yaşadı.