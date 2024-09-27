Ali Koç'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

27 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:28

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Serhat Akın için Aziz Yıldırım'dan açıklama

Serhat Akın için Aziz Yıldırım'dan açıklama

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Ali Koç​ ve İbrahim Hacıosmanoğlu çeşitli proje ve gündemdeki konular hakkında konuştu.

TFF Başkanı​ İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Millî Takım formasını hediye etti.