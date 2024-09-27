Tgrt Haber
Haberler>Spor>Ali Koç'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Ali Koç'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:28
Ali Koç&#039;tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;na ziyaret

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Ali Koç​ ve  İbrahim Hacıosmanoğlu çeşitli proje ve gündemdeki konular hakkında konuştu.

Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret - 1. Resim

TFF Başkanı​ İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Millî Takım formasını hediye etti.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ali koçibrahim hacıosmanoğlutff başkanıa milli takım

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe27 Eylül 2024 14:32

İki başkan bir arada güzelmiş demekki süper lig kulüpleri federasyonla daha iyi iletişim kurmaya çalışıyorlar

Sonraki Haber Yükleniyor...