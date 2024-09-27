Ali Koç'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:28
Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Ali Koç ve İbrahim Hacıosmanoğlu çeşitli proje ve gündemdeki konular hakkında konuştu.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Millî Takım formasını hediye etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki başkan bir arada güzelmiş demekki süper lig kulüpleri federasyonla daha iyi iletişim kurmaya çalışıyorlar