Ali Koç'un '48 saat verdim' dediği transferde mutlu son! Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakın takipte olduğu Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sonra ulaştı. Ali Koç'un "Sabrımız taşmak üzere. Mario Branco'ya 48 saat verdim" dediği oyuncu için Sevilla'dan açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü için yapılan etkinlikte yaptığı konuşmasında Sevilla'nın forveti Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulundu.
İspanya LaLiga takımlarından Sevilla'nın sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu ifade etti. Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın" dedi.
"SUUDİ EKİPLERİNDEN TEKLİF YOK"
Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok" diye konuştu.
KARİYER PERFORMANSI
Youssef En -Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti.
27 yaşındaki futbolcu, Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi.