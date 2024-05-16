Ali Koç'un teknik direktör adayı belli oldu! 

16 May 2024 18:59 - Güncelleme : 16 May 2024 18:59

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine çok az bir süre kala, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırma tehlikesi yaşayan Fenerbahçe'de, önümüzdeki sezon İsmail Kartal'ın görevine devam etmeyeceği bildirildi.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçildiği takdirde takımın başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini duyurmasının ardından Ali Koç da harekete geçti.

STEFANO PİOLİ'Yİ DURUMUNU SORDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, AC Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli'yi gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına getirmeyi planlıyor. Mario Branco, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme yaparak teknik direktörün şartlarını öğrenmek üzere harekete geçti.

60 yaşındaki Pioli, kariyerinde 1 kupa kazandı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.