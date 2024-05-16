Ali Koç'un teknik direktör adayı belli oldu!
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kurultayda aday olması ve teknik direktör adayı olarak Jose Mourinho'yu belirlemesi sonrası Ali Koç da harekete geçti. Fenerbahçe başkanı Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli'i ile görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine çok az bir süre kala, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırma tehlikesi yaşayan Fenerbahçe'de, önümüzdeki sezon İsmail Kartal'ın görevine devam etmeyeceği bildirildi.
Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçildiği takdirde takımın başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini duyurmasının ardından Ali Koç da harekete geçti.
STEFANO PİOLİ'Yİ DURUMUNU SORDU
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, AC Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli'yi gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına getirmeyi planlıyor. Mario Branco, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme yaparak teknik direktörün şartlarını öğrenmek üzere harekete geçti.
60 yaşındaki Pioli, kariyerinde 1 kupa kazandı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.