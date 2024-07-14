Allan Saint-Maximin'de pürüz giderildi! Fenerbahçe imzayı attırıp İstanbul'a getirecek 

14 Temmuz 2024 00:21 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 00:24

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Allan Saint-Maximin istatistikleri

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Allan Saint-Maximin istatistikleri

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de oynayan Allan Saint-Maximin ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. İmza sürecine gelinen transferde tüm pürüzler giderildi.

Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini önceden reddetmişti, ancak yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma onaylandı.

OYUNCU İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı kabul ederek Saint-Maximin'in transferine izin verdi. Saint-Maximin, imza attıktan sonra sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Suudi ekibiyle daha önce başarılı oyuncunun kiralık transferi için anlaşma sağlamıştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 GOL 10 ASİST YAPMIŞTI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.