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Allan Saint-Maximin'de pürüz giderildi! Fenerbahçe imzayı attırıp İstanbul'a getirecek 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 00:21 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 00:24
Allan Saint-Maximin&#039;de pürüz giderildi! Fenerbahçe imzayı attırıp İstanbul&#039;a getirecek 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlere hız veren Fenerbahçe beklediği kanada kavuştu. Jose Mourinho'nun gözdesi olan Allan Saint-Maximin'de kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşıldı. Oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek. 

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de oynayan Allan Saint-Maximin ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. İmza sürecine gelinen transferde tüm pürüzler giderildi.

Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini önceden reddetmişti, ancak yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma onaylandı.

Allan Saint-Maximin'de pürüz giderildi! Fenerbahçe imzayı attırıp İstanbul'a getirecek  - 1. Resim

OYUNCU İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı kabul ederek Saint-Maximin'in transferine izin verdi. Saint-Maximin, imza attıktan sonra sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Suudi ekibiyle daha önce başarılı oyuncunun kiralık transferi için anlaşma sağlamıştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Allan Saint-Maximin'de pürüz giderildi! Fenerbahçe imzayı attırıp İstanbul'a getirecek  - 2. Resim

GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 GOL 10 ASİST YAPMIŞTI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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