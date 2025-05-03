Alper Potuk futboldan men edildi: Federasyondan çarpıcı karar!

Makedonya Ligi'nde Gostivar ile Rabotnicki karşı karşıya gelirken, mücadelede yaşanan kaos resmen maçın önüne geçti. Konuk Rabotnicki'nin 84. dakikada 2-1 öne geçmesiyle Gostivarlı futbolcular hakeme yoğun itirazda bulunurken, Alper Potuk takım arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı verdi.

ALPER POTUK TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Alper Potuk'un isteğiyle Gostivarlı futbolcular sahadan çekilince, federasyondan ağır yaptırımlar geldi! Açıklanan cezaya göre ise Alper Potuk, başkan Enes Usta ve teknik direktör Blazho Panov; 2 yıl futboldan men cezası aldı. Ayrıca da Gostivar'a 10 maç men cezası veren Makedon yöneticiler, harici olarak da sahayı terk eden tüm futbolculara para cezası ve hükmen de 3-0 mağlubiyet verdi.

ALPER POTUK'UN GOSTIVAR PERFORMANSI

Men cezası alana kadar Gostivar ile bu sezon 24 maça çıkan ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağlayan Alper Potuk'un, bundan sonraki süreçte ne yapacağı sosyal medyada tartışma konusu oldu.