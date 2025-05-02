Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk'e büyük ceza: Kavganın bedeli belli oldu!

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk hakkında nihai karar verildi. Sabah'ın haberine göre iki isim için de 'ihraç' yoluna gidilecek.

Beşiktaş'ta kürsüde kavga eden Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk hakkındaki süreç tamamlandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş’ta Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

BEŞİKTAŞ'TA HASAN ARAT VE TEVFİK YAMANTÜRK İHRAÇ EDİLİYOR

Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk hakkındaki kritik karar an itibarıyla yönetim kuruluna iletildi. Beşiktaş yöneticilerinin, Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk'ün kulüple olan ilişkilerini tamamen kesmesi artık an meselesi. Esasen ise yönetim kararı onayladığı takdirde, Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması resmi olarak da yapılacak.

BEŞİKTAŞ'TA NASIL KAVGA OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat; siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunurken, bir anda kaotik bir ortam yaşanmış ve şiddet temaslarında bulunulmuştu.