Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'e Türkiye'den golcü: Aranan kan İstanbul'da bulundu!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla İstanbulsporlu Gaoussou Diarra transferi resmen gündeme alındı. Sürpriz Gaoussou Diarra hamlesi, an itibarıyla Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon yapılanmasındaki genç yatırımlardan biri olmuş olacak. Geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen Malili için temasların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer'den, Beşiktaş'ın İstanbulsporlu Gaoussou Diarra transferi için izin çıktı. Beşiktaş yönetiminin bir süredir gündeminde tuttuğu Gaoussou Diarra hamlesi, Ole Gunnar Solskjaer tarafından da denemeye değer bulundu ve olası potansiyel için bir şans verilmesi planlandı.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN GAOUSSOU DIARRA TRANSFERİ

Beşiktaş kadrosunun gençleşmesi yönünde yatırımlar planlayan Ole Gunnar Solskjaer, İstanbulsporlu Gaoussou Diarra'nın da gelecek sezon şans bulacak potansiyellerden biri olmasına olumlu yaklaştı. 22 yaşındaki Gaoussou Diarra; İstanbulspor ile oldukça etkili bir futbol sergilerken, an itibarıyla Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'den birkaç takımın transfer listesinde yer bulmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ GAOUSSOU DIARRA TRANSFERİ İÇİN AVRUPA EKİPLERİ DE TAKİPTE

Beşiktaş scout ekibinin hakkında olumlu rapor verdiği Gaoussou Diarra için Avrupa'dan da talipler var. Malili kanat oyuncusunun gelişimini yakından izleyen Avrupa ekipleri, sürpriz transfer için çalışmalara devam ediyorlar.

GAOUSOU DIARRA VE İSTANBULSPOR PERFORMANSI

Üniversite öğrencisi olarak geldiği Türkiye'de kendini bir anda yeşil sahalarda bulan Gaoussou Diarra, İstanbulspor formasıyla şu ana kadar 34 maça çıktı ve 15 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağladı. Malili sol kanat, ayrıca forvet pozisyonunda da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN YATIRIM TRANSFERİ

Gaoussou Diarra'nın potansiyelini gerçekleştirmesiyle birlikte çok başarılı olacağına inanan Beşiktaş yönetimi, yetenekli hücumcunun yüksek bir bonservisle Avrupa'ya satılabileceğini düşünüyor.

CIRO IMMOBILE'DEN SONRA BEŞİKTAŞ'TA GAOUSSOU DIARRA İLE YÜKSEK TEMPO PLANI

Ciro Immobile'nin hücumdaki performansını yeterli bulmayan yönetim, Gaoussou Diarra gibi potansiyelli hamlelerle gelecek sezonda bambaşka bir hücum hattı izlettirmek istiyor.