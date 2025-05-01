Galatasaray Bernardo Silva için resmen devrede: Dev transfer açıklandı!

Galatasaray'da Bernardo Silva transferinin kritiği yapılıyor. Yıldız on numara Bernardo Silva; an itibarıyla Manchester City'den ayrılmaya hazırlanırken, Galatasaray yönetimi ise flaş transfer için resmen devreye girdi.

Galatasaray'da Bernardo Silva transferi için kritik süreç başladı. Serdar Ali Çelikler NEO Spor'da sürpriz Bernardo Silva transferini duyururken, Galatasaray'ın yıldız hücumcuyla resmen ilgilendiğini belirtti.

BERNARDO SILVA GALATASARAY'A TRANSFER OLMA YOLUNDA

Bernardo Silva'ya son talip Galatasaray oldu! Manchester City'den gelecek yaz döneminde ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva, an itibarıyla Galatasaray'ın da transfer listesine girdi. Uzun zamandır Kevin De Bruyne ile ilgilenen Galatasaray, şimdi de rotayı Portekizli 10 numaraya kırdı ve sürpriz transfer için planlamalara başladı. Gelecek sezon Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, Bernardo Silva için resmen nabız yokluyor.

GALATASARAY'DA BERNARDO SILVA VE VICTOR OSIMHEN TRANSFERLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla yarışmak isteyen Galatasaray, Bernardo Silva gibi takviyelerle Victor Osimhen'i de ikna etmek istiyor! Nijeryalı golcünün iyi bir projede devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediğini bilen sarı kırmızılı yönetim, Bernardo Silva gibi isimlerle birlikte Victor Osimhen'in de İstanbul'da kalma yolunda tavır alabileceğini düşünüyor.

BERNARDO SILVA TRANSFERİNDE SON DURUM

Manchester City ile 1 yıl daha kontratı olan Bernardo Silva, İngiliz devindeki yeni yapılanma sebebiyle resmen gözden çıkarılmış durumda. Bu sezon City ile 44 maça çıkan on numara, 4 gol ve 4 asistlik katkısıyla eleştiri oklarının da hedefinde yer almıştı.

BERNARDO SILVA PORTEKİZ'İN ALTIN ÇOCUKLARINDANDI

Portekiz Milli Takımı'nın son dönemdeki önemli yıldızlarından olan 30 yaşındaki Bernardo Silva'nın, Cristiano Ronaldo önderliğinde Dünya Kupası kazanacak ekibin önemli parçalarından olması bekleniyordu ama kırmızı yeşilliler, hep son anda o fırsatı tepmişti.