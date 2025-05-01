Galatasaray yerli futbolcular için düğmeye bastı! İki oyuncuya veda edilecek

Şampiyonluk hedefine ulaşıp, Avrupa'da iddialı kadro ile maçlara çıkmak isteyen Galatasaray, yerli oyunculara odaklandı. Listede 2 oyuncuya veda etmek isteyen Cimbom, orta sahaya milli bir futbolcuyu getirmek istiyor.

Süper Lig’in lideri Galatasaray şampiyonluk hedefini tamamlayıp gelecek sezon yine iddialı bir kadro kurmak istiyor. Avrupa kupalarında başarı isteyen sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarını sürdürüyor.

KEREM DEMİRBAY GİDEBİLİR

Yerli oyuncularda revizyona gidecek olan Galatasaray, 2023 yazında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ile yolları ayırmayı planlıyor. Sadece 921 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha, gelecek sezon kariyerine başka bir takımda devam etmeyi hedefliyor.

SALİH ÖZCAN LİSTEDE

Galatasaray cephesi her iki futbolcuyla yollarını ayırması halinde rotayı Salih Özcan'a çevirecek. Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuya uygun şartlar olması halinde teklif yapılacak. Türkiye'de oynamaya sıcak bakan milli futbolcu, bu sezon toplamda 25 maçta görev yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Salih'in Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sadece 921 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha, gelecek sezon kariyerine başka bir takımda devam etmeyi hedefliyor.

BERKAN KUTLU YOLLAR AYRILABİLİR

27 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu, bu sezon yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

Sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berkan, yazın gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.