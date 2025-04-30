Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Rafa Silva'ya sürpriz övgü! Keşke Galatasaray'da olsaydı

Süper Lig'de belki de şampiyonluk yarışının kırılma maçı olmaya aday Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine geri sayım sürerken, siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Rafa Silva'ya beklenmedik bir övgü geldi. Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve antrenörlerinden Hasan Şaş, hem Portekizli futbolcu hakkında hem de derbi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK ÇOK ÇOK İYİ..."

Yeni Açık isimli YouTube kanalına konuşan Hasan Şaş, "Beşiktaş'ta Rafa Silva diye biur futbolcu var. Çok etkili toplar getiriyor. Keşke Galatasaray'da olsaydı. Çok çok çok iyi oyuncu" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARI KIYAMET KOPAR"

Beşiktaş'ın derbide kendi oyununu oynamasını beklediğini dile getiren Hasan Şaş "Bence maçta ikinci yarı kıyamet kopar. Benim başlığım o. İlk yarı beraberlik ya da Beşiktaş'ın önde olduğu senaryoda ikinci yarı da belki bu senenin en zevkli maçını izleyebiliriz" diye konuştu.

"ÇÖPE GİDEN 30 MİLYON EURO"

Öte yandan Galatasaray'ın bu yılki transfer politikasını da eleştiren ünlü futbol adamı şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın Osimhen transferini zorlaması lazım. Jelert piyasada yok 9 milyon euro verildi, Cuesta yok 8 milyon euro verildi. Sayarsak çöpe giden bir 30 milyon euro falan var. Osimhen'i de almak için zorlaması lazım."