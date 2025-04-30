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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe transferde gözünü en yükseğe dikti! 40 milyon euro için kaynak bulundu

Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu şekillendirmek kolları sıvadı. Edin Dzeko ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hücum hattına yıldız bir takviye hedefliyor. Gündemdeki ilk isim ise Juventus’un yıldızı ve 40 milyon euroluk kaynak Suudi Arabistan'da bulundu.

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Fenerbahçe transferde gözünü en yükseğe dikti! 40 milyon euro için kaynak bulundu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:06

Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlamasına erkenden başladı. Takımın önceliği, 39 yaşına basacak Edin Dzeko'nun yerine güçlü bir forvet transferi yapmak. Listenin başında ise Juventus’un gözden çıkardığı yıldız isim Dusan Vlahovic var. Hem Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen Sırp golcü için Fenerbahçe 40 milyon Euro’luk dev bir operasyon başlattı.

Fenerbahçe transferde gözünü en yükseğe dikti! 40 milyon euro için kaynak bulundu
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KAYNAK SUUDİLERDEN GELİYOR

Sabah'ın haberine göre ise Juventus’un 50 milyon Euro talep ettiği Vlahovic için kaynak bulmak isteyen sarı-lacivertliler, sezon başında 19.5 milyon Euro'ya kadroya kattığı En-Nesyri’yi kullanacak. Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler alan Faslı oyuncudan 30 milyon Euro gelir bekleniyor. Oluşturulacak bu bütçeyle Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek bir transfer hedefliyor.

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