Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe için Aziz Yıldırım örneği!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un kritik süreci için Mehmet Demirkol'dan Aziz Yıldırım örneği geldi. Socrates YouTube kanalında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında açıklamalar yapan Mehmet Demirkol, Aziz Yıldırım sürecinden sonra Ali Koç'un da aynı noktaya geldiğini ve Hakan Bilal Kutlualp'in dikkat çektiğini ifade etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN FENERBAHÇE İÇİN ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM KRİTİĞİ

"Ali Koç'un şu anda bir hikâyesi yok. Ali Koç'un söylediklerinin artık taraftarlar üzerinde etkisi yok, eskiden bir hikâyesi vardı ama şimdi dediklerinin karşılığı yok. Başkanlığa ilk geldiğinde, bu durum çok farklıydı ama artık bitti. Basketboldaki süreç Ali Koç'tan bağımsız, futbolda ise ciddi anlamda olumsuz bir durum var. Yani anlatacak bir hikâye kalmadı, sadece Mourinho ile devam etme konusu var ama onu da Aziz Yıldırım ortaya atmıştı zaten. E ne kaldı? Soyadı var, çok güçlü bir soyadı var ve bir de karizması var. Ama hikâye olarak sadece Mourinho ile 1 sene daha devam etmeliyiz meselesi kaldı. E ya yine şampiyon olamazsan? O zaman ne olacak? Yapıdan mı bahsedeceğiz tekrar ya da 'bundan sonra biz ikinci olarak devam edeceğiz' mi diyeceksin? Mesela Hakan Bilal Kutlualp güçlü bir ses olarak çıktı şimdi ortaya, bir hikâye anlatıyor aslında. Aziz Yıldırım niye gitmişti? 4 yıldır şampiyon olamadığı için tribünler ve sosyal medyada bir yangın başlamıştı ve Ali Koç da varlığını bu sürecin üzerine kurmuştu. Bu çok doğaldır. İnsanlar o zamanlarda o devrin kapanmasını istemişti ve Ali Koç da projeleriyle karşılık bulmuştu. Ama şimdi durum tam tersi. Artık Ali Koç'un da hikâyesi yok, aynı Aziz Yıldırım gibi.