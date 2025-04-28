Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun eski golcüsü önerildi: Romelu Lukaku derken transferde ters köşe!

Fenerbahçe'ye an itibarıyla Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Tammy Abraham önerildi. Romelu Lukaku'nun transferde adı Fenerbahçe ile anılırken, Jose Mourinho'nun eski golcüsü Tammy Abraham gelişmesi adeta transferde ters köşe getirdi. Romelu Lukaku'nun Napoli ile form yakaladığı dönemde, önemli bir alternatif olarak Fenerbahçe'ye Tammy Abraham seçeneği sunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun eski golcüsü önerildi: Romelu Lukaku derken transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 21:22

Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde Romelu Lukaku beklerken Tammy Abraham gelişmesi yaşandı. Romelu Lukaku'nun Napoli'de devam etme ihtimalinin güçlenmesi üzerine Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun eski golcüsü Tammy Abraham transferi önerildi. İngiliz hücumcu, an itibarıyla İtalya'da gözden çıkarılmış durumda ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE ROMELU LUKAKU YERİNE TAMMY ABRAHAM TRANSFERİ

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe hücumuna takviye istediği süreçte, İtalya'dan Tammy Abraham ismi ön plana çıktı. Menajerler aracılığıyla Romelu Lukaku'nun şu an için Napoli'den ayrılmayı düşünmediği ifade edilirken, Tammy Abraham için ise yeni bir başlangıç zamanının geldiği ve Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde forma giyebileceği iletildi. Portekizli hocanın Edin Dzeko yerine daha net bir isim istediği transfer döneminde, Tammy Abraham transferinin etkili bir hamle olacağı düşünülüyor. Zira 27 yaşındaki hücumcu, uzun yıllar yüksek tempoda oynayabilecek bir fizik kalitesine sahip ve skor katkısı konusunda da olası bir potansiyel olarak özellikle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun eski golcüsü önerildi: Romelu Lukaku derken transferde ters köşe!

JOSE MOURINHO VE TAMMY ABRAHAM ROMA'DA BERABER MÜCADELE ETMİŞTİ

Jose Mourinho'nun Roma ile başarılı serüvenler geçirdiği süreçte, Tammy Abraham ismi de başroldekilerden biri olmuş ve etkili performanslar göstermişti. Şu anda ise Milan'da kiralık olarak oynayan ve sezon sonunda Roma'ya geri döneceği düşünülen Tammy Abraham, menajerler aracılığıyla düzenli forma giyebileceği iddialı projelere yönlendiriliyor.

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun eski golcüsü önerildi: Romelu Lukaku derken transferde ters köşe!

TAMMY ABRAHAM VE MILAN PERFORMANSI

İtalya devinde bu sezon 44 maça çıkan Tammy Abraham, 1754 dakika sahada kaldı ve 10 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ROMELU LUKAKU TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU?
Osimhen sonrasında Lukaku'yu denemek isteyen Napoli, şampiyonluk performansıyla birlikte Belçikalı golcünün kalmasını ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir ekip oluşturulmasını gündemine aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular: Kariyerinin en büyük imzasını atıyor!
Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler
ETİKETLER
#jose mourinho
#Fenerbahçe Takımı
#Transfer Haberleri
#Tammy Abraham
#romelu lukaku
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.