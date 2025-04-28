Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun eski golcüsü önerildi: Romelu Lukaku derken transferde ters köşe!

Fenerbahçe'ye an itibarıyla Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Tammy Abraham önerildi. Romelu Lukaku'nun transferde adı Fenerbahçe ile anılırken, Jose Mourinho'nun eski golcüsü Tammy Abraham gelişmesi adeta transferde ters köşe getirdi. Romelu Lukaku'nun Napoli ile form yakaladığı dönemde, önemli bir alternatif olarak Fenerbahçe'ye Tammy Abraham seçeneği sunuldu.

Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde Romelu Lukaku beklerken Tammy Abraham gelişmesi yaşandı. Romelu Lukaku'nun Napoli'de devam etme ihtimalinin güçlenmesi üzerine Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun eski golcüsü Tammy Abraham transferi önerildi. İngiliz hücumcu, an itibarıyla İtalya'da gözden çıkarılmış durumda ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE ROMELU LUKAKU YERİNE TAMMY ABRAHAM TRANSFERİ

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe hücumuna takviye istediği süreçte, İtalya'dan Tammy Abraham ismi ön plana çıktı. Menajerler aracılığıyla Romelu Lukaku'nun şu an için Napoli'den ayrılmayı düşünmediği ifade edilirken, Tammy Abraham için ise yeni bir başlangıç zamanının geldiği ve Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde forma giyebileceği iletildi. Portekizli hocanın Edin Dzeko yerine daha net bir isim istediği transfer döneminde, Tammy Abraham transferinin etkili bir hamle olacağı düşünülüyor. Zira 27 yaşındaki hücumcu, uzun yıllar yüksek tempoda oynayabilecek bir fizik kalitesine sahip ve skor katkısı konusunda da olası bir potansiyel olarak özellikle dikkat çekiyor.

JOSE MOURINHO VE TAMMY ABRAHAM ROMA'DA BERABER MÜCADELE ETMİŞTİ

Jose Mourinho'nun Roma ile başarılı serüvenler geçirdiği süreçte, Tammy Abraham ismi de başroldekilerden biri olmuş ve etkili performanslar göstermişti. Şu anda ise Milan'da kiralık olarak oynayan ve sezon sonunda Roma'ya geri döneceği düşünülen Tammy Abraham, menajerler aracılığıyla düzenli forma giyebileceği iddialı projelere yönlendiriliyor.

TAMMY ABRAHAM VE MILAN PERFORMANSI

İtalya devinde bu sezon 44 maça çıkan Tammy Abraham, 1754 dakika sahada kaldı ve 10 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.