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 | Burak Ayaydın

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve Kaka gibi pek çok yıldız sakatlıklardan dolayı kariyerinde beklenen noktaya çıkamadı ya da futbolseverler için tatmin edici bir devamlılık olmadı. İşte sakatlık süreçleri olmasaydı futbol tarihinin akışını etkileyebilecek futbolcular listesi.

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Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 19:54

Ronaldo Nazario ya da Marco Reus deyince futbolseverler için 'sakatlık' kavramı akıllara geliyor. Tabii hemen ardından da bazı isimlerin sakatlık yaşamadığı bir senaryoda futbol tarihinin nasıl ilerleyeceği? İşte sakatlıklarıyla futbolseverlerin aklında soru işaretlerine sebep olan ve 'kariyeri sakatlanmadan devam etseydi nasıl olurdu' diye düşündüren bazı yıldızlar.

RONALDO NAZARIO

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

KAKA

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

MARCO REUS

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

THIAGO ALCANTARA

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

NEYMAR

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

ADRIANO

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

DANIEL STURRIDGE

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

ALEXANDRE PATO

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

JACK WILSHERE

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

REDONDO

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

MICHAEL OWEN

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

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ETİKETLER
#neymar
#Sakatlıklar
#Transfer Haberleri
#marco reus
#ronaldo nazario
#kaka futbolcu
#Spor
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