Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve daha pek çok yıldız! İşte sakatlıklar olmasaydı futbol tarihinin akışını değiştirebilecek isimler

Ronaldo, Marco Reus, Alexander Pato ve Kaka gibi pek çok yıldız sakatlıklardan dolayı kariyerinde beklenen noktaya çıkamadı ya da futbolseverler için tatmin edici bir devamlılık olmadı. İşte sakatlık süreçleri olmasaydı futbol tarihinin akışını etkileyebilecek futbolcular listesi.

Ronaldo Nazario ya da Marco Reus deyince futbolseverler için 'sakatlık' kavramı akıllara geliyor. Tabii hemen ardından da bazı isimlerin sakatlık yaşamadığı bir senaryoda futbol tarihinin nasıl ilerleyeceği? İşte sakatlıklarıyla futbolseverlerin aklında soru işaretlerine sebep olan ve 'kariyeri sakatlanmadan devam etseydi nasıl olurdu' diye düşündüren bazı yıldızlar.

RONALDO NAZARIO

KAKA

MARCO REUS

THIAGO ALCANTARA

NEYMAR

ADRIANO

DANIEL STURRIDGE

ALEXANDRE PATO

JACK WILSHERE

REDONDO

MICHAEL OWEN