Salih Uçan resmen imzayı atıyor: Beşiktaş'ta transfer sürprizi!

Beşiktaş'ta Salih Uçan transferi için nihai karar verildi. Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla an itibarıyla Salih Uçan ile devam etmeye karar verdi. Son dönemde Salih Uçan'ı göndermeyi düşünen yöneticiler, flaş bir toplantıyla fikir değiştirdi.

SALİH UÇAN'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Beşiktaş'ta Salih Uçan ile ilgili fikirler değişti. İnişli çıkışlı zamanlardan geçen Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Salih Uçan ile devam etmenin daha doğru olacağını ve kadro derinliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Süreçten hareketle Salih Uçan'ın gitmesinden yana aldığı tavrı değiştiren Beşiktaş yönetimi, deneyimli oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Normal şartlarda 2026 yazında serbest kalacak olan Salih Uçan, kontratındaki maddenin aktifleştirilmesiyle birlikte 2027 yazına kadar Beşiktaş'ta devam edecek ve gelecek sezonda kritik isimlerden biri olacak.

BEŞİKTAŞ'TA SALİH UÇAN'IN TRANSFERİ İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş yönetimi yerli oyuncu sayısını korumaktan yana karar alırken, Ole Gunnar Solskjaer de iyi bir yapıda Salih Uçan'ın daha verimli olacağını ifade etti ve 31 yaşındaki orta sahanın kalmasının daha doğru olacağını söyledi. Gelişmelerden hareketle Salih Uçan'ın da Beşiktaş'ta kalmaktan yana olduğu bilinirken, ayrılık ihtimaline karşılık tecrübeli futbolcu için Süper Lig'den birkaç takım da talip olmuş durumdaydı.

SALİH UÇAN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Salih Uçan, sadece 703 dakika sahada kalmış ve buna rağmen 1 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.