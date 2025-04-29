Volkan Demirel'den çarpıcı Anderson Talisca sözleri:

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca için önemli analizler geldi. Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'deki fiziki sürecine dikkat çeken Volkan Demirel, gelecek sezon için Anderson Talisca'nın oyunun merkezinde konumlanması gerektiğini anlattı.

ANDERSON TALISCA İÇİN ESKİ FENERBAHÇELİ VOLKAN DEMİREL'DEN KRİTİKLER

"Anderson Talisca'nın futbolculuğuna kimse bir şey diyemez ama fiziksel olarak düşük seviye bir transfer oldu. Şu anda ise yükselişte gibi görülüyor ama şu detaya dikkat etmek lazım. Anderson Talisca'nın attığı 12 golün 7-8 tanesi, duran top ya da serbest vuruş gibi organizasyonlardan geldi. Akan oyunda ise gelen pozisyonları tek vuruşlarla tamamlayarak skorlar üretti. Esasen ise fiziksel olarak iyi olsaydı, yeterli güçte gelseydi, şu anda 4-5 tane daha fazla golü olurdu. Çünkü bazı pozisyonlar var ama değerlendiremedi onları! Fiziği iyi bir Talisca, çok daha fazla skor yapardı. Yani bu takım, Anderson Talisca'nın etrafına kurulabilir. Seneye onun yanına alınacak golcü tam 9 olmamalı, yardımcı forvet pozisyonunda rol almalı. Açıkçası Talisca'nın yanına biraz da hazırlayacak, asist yapacak isimler transfer edilmeli."