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 | Suat Vilgen

Aziz Yıldırım’dan stat çıkışı! Fenerbahçe yönetimi anında cevap verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, stat projesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, borçlanmadan hareket edilmesi gerektiğini vurgularken, Asbaşkan Hamdi Akın’dan gecikmeden yanıt geldi.

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Aziz Yıldırım’dan stat çıkışı! Fenerbahçe yönetimi anında cevap verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 10:17

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün son dönemde gündemde olan stat projesine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, projeye ilişkin mevcut yönetimi eleştirirken, eski asbaşkanlardan Nihat Özbağı'nın tepkisini de haklı buldu.

Aziz Yıldırım’dan stat çıkışı! Fenerbahçe yönetimi anında cevap verdi
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"KENDİ İMKANLARIYLA YAPMALILAR"

Yıldırım, Özbağı'nın seçim döneminde stat projesi için ciddi emek ve kaynak harcadığını belirterek, "Nihat Bey’in süreçten hiç bahsedilmemesine alınganlık göstermesi doğaldır. Benim için mesele kişisel değil, Fenerbahçe için her zaman daha iyisini isterim" dedi.

Yeni stat çalışmalarında borçlanmanın yanlış olacağını savunan Yıldırım, "Fenerbahçe için keşke hemen başlasalar. Ancak bunu mutlaka kendi kaynaklarıyla ve borca girmeden yapmalılar," ifadelerini kullandı. Ayrıca mali konularda mevcut yönetimin yanlış bilgilendirmelerde bulunduğunu iddia eden Yıldırım, "Zamanı geldiğinde bu konularda daha kapsamlı açıklamalar yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

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HAMDİ AKIN’DAN YANIT: "PROJE BİZE AİT DEĞİL"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ise Aziz Yıldırım’ın açıklamalarına kısa sürede yanıt verdi. Akın, stat projesinin Adnan Aksu isimli mimara ait olduğunu vurgulayarak, "Bu proje benim çizdiğim bir proje değil. Eğer aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile görüşmeliler. Stadımızın müellifi Adnan Aksu'dur; onun bilgisi ve izni olmadan yeni bir proje yapılması mümkün değildir" dedi.

ETİKETLER
#ali koç
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#ülker stadyumu
#Aziz Yıldırım
#Aziz Yıldırım
#Spor
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