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 | Murat Makas

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat ve yönetimine kötü haber! Savcılık soruşturma başlattı

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ederken eski yönetim için sıcak gelişme yaşandı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde kulübün 1.5 milyon Euro’dan fazla zarara uğratıldığı iddiası ortaya çıkmıştı. Dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat ve yönetimine kötü haber! Savcılık soruşturma başlattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 11:09

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda hedeflerine ulaşamayan Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serdar Adalı yönetimindeki Süper Lig devi çeşitli ‘satın alınacak, borcu kapanacak’ iddialarıyla gündemde. Kötü gidişattan eski yönetimler sorumlu tutuluyor.

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat ve yönetimine kötü haber! Savcılık soruşturma başlattı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Son Divan Kurulu toplantısında kürsüde saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın başkanlık yaptığı dönemde Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yeni yönetim tarafından yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporunda, projeye en uygun fiyatı sunan bir firmanın devre dışı bırakıldığı onun yerine 243 bin Euro daha pahalı teklif sunan bir elektrik şirketi ile anlaşıldığı uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat ve yönetimine kötü haber! Savcılık soruşturma başlattı

BÜTÜN BELGELER İSTENDİ

Stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin Euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin Euro'ya tamamlanabileceğini belirtti. Proje için teminat mektubu alınmadığı da vurgulanırken, loca teminatı tahsis edilemediği için kulübün 638 bin Euro daha kaybettiği belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı, tüm teklif dosyaları ve gizlendiği iddia edilen bir firmanın evrakları, sözleşme ve ödeme belgeleri ile birlikte projeye imza atan yönetim kurulu üyelerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin savcılığa gönderilmesini istedi. İlk ifadeye çağrılan isim ise dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul oldu.

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