Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yerini doldurmak için 27 milyon Euroluk hamle!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yerine Patrik Schick ihtimali gündeme alındı. Ciro Immobile'nin ayrılığına hazırlanan Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick ile yakından ilgilenmeye başladı.
Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası için Patrik Schick seçeneği gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre Patrik Schick için ön araştırmalara başlayan Beşiktaş, Ciro Immobile sonrasında hücum hattındaki kaliteyi artırmak istiyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in istediği forvet tipini direkt olarak temsil eden Patrik Schick, Beşiktaş yönetiminin transfer listesinde en başta yer almaya başladı! Bayer Leverkusen ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilirken, Beşiktaş tarafında sürpriz transfer için nasıl bir planlama gerçekleştirileceği merak konusu oldu.
Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 42 maça çıkan yıldız hücumcu, 25 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.