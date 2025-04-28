Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yerini doldurmak için 27 milyon Euroluk hamle!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası için Patrik Schick seçeneği gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre Patrik Schick için ön araştırmalara başlayan Beşiktaş, Ciro Immobile sonrasında hücum hattındaki kaliteyi artırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE'DEN SONRA PATRIK SCHICK TRANSFERİ

Ole Gunnar Solskjaer'in istediği forvet tipini direkt olarak temsil eden Patrik Schick, Beşiktaş yönetiminin transfer listesinde en başta yer almaya başladı! Bayer Leverkusen ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilirken, Beşiktaş tarafında sürpriz transfer için nasıl bir planlama gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

PATRIK SCHICK VE SON DURUMU

Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 42 maça çıkan yıldız hücumcu, 25 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.