Kenan Yıldız özür diledi:

Juventus ile Monza arasındaki maçta; ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart gören Kenan Yıldız, sosyal medya paylaşımıyla özür diledi. Genç yetenek, açıklamasında samimi bir dil kullandı ve taraftarlara ayrıca teşekkür etti.

KENAN YILDIZ'IN PAYLAŞIM METNİ

"Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yaşananlar için takım arkadaşlarımdan, antrenörümden, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan tekrar özür dilemek ve bu zor durumda bile eksilmeyen destekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum."