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 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki yaşadı: Juventus galip geldi!

İtalya Serie A'da Juventus kendi sahasında Monza ile oynarken, Kenan Yıldız için bir ilk yaşandı. Rakibine dirsek atan Kenan Yıldız, an itibarıyla kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

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Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki yaşadı: Juventus galip geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 22:33

Kenan Yıldız için Juventus'ta tezat bir süreç yaşandı. Igor Tudor göreve geldiğinden beri performansını artıran Kenan Yıldız, Monza maçında ilk yarının sonlarına doğru kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

KENAN YILDIZ'IN KIRMIZI KARTINA RAĞMEN JUVENTUS KAZANDI

Juventus, 11. dakikada Gonzalez ve 33. dakikada Kolo Muani'nin golleriyle Monza'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte puanını 62 yapan Juventus, lig tablosunda 4. sırada yer aldı.

https://x.com/juventusfc/status/1916552348823851488

INTER'E AĞIR DARBE

Şampiyonluk yolunda Napoli ile mücadele veren Inter, Roma karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve mavi beyazlılarla olan yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular

INTER'DE SON DURUM NEDİR?
Şampiyonlar Ligi temposunun yorgunluğunu yaşayan Inter, kupada da hafta içi Milan'a elenmişti.
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