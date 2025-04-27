Trabzonspor kazandı: Fatih Tekke ile bulutlar dağıldı!

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde çıkışını devam ettirdi ve kupadan sonra ligde de galip gelmiş oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaştı. Fatih Tekke'nin ekibi temposu yüksek maçı 4-3 kazanırken; goller ise Zubkov (7), Sikan (17-38) ve Banza'dan (45+5) geldi. Alanyaspor'da ise skor tabelasına Cordova (27), Hadergjonaj (45-P) ve Sporar'ın (52) isimleri yazıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe maçında forma şansı verdiği Lundstram'ın yerine kart cezası nedeniyle kupada oynayamayan Mendy'e, dinlendirdiği Savic'in yerine yine kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu'ya görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin yerine de Visca'yı sahaya sürdü. Bordo-mavili takımda; sakatlıkları bulunan Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

JOAO PEREIRA'YA İLGİ

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü olan Trabzonspor'un eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira'ya taraftarlar maç öncesi ilgi gösterdi.