Ole Gunnar Solskjaer ilk peşinde! Fenerbahçe karşısında bu hasrete son vermek istiyor

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbi için nefesler tutuldu. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Lucescu’dan sonra ilk peşinde. İşte detaylar...

Süper Lig’in 34. Haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu Beşiktaş olacak. Dev derbi için nefesler tutulurken kötü gidişat yaşayan Beşiktaş mutlak galibiyet hedefliyor. Ezeli rakibin Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe ise puan kaybı yaşamak istemiyor. Derbiyle ilgili çeşitli istatistikler gündeme geliyor. Süper Lig’de yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasrete son vermek istiyor.

SON GALİBİYET LUCESCU YÖNETİMİNDE

Kartal, Süper Lig’de yabancı teknik direktörlerle Fenerbahçe’ye karşı son dış saha galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu'yla elde etti. 2 Şubat 2003 tarihindeki karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, daha sonra sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki 7 müsabakada kazanamadı.

İŞTE SONUÇLAR

Lucescu’nun, görev yaptığı dönemde deplasmandaki son Fenerbahçe maçı olan 2003-2004 sezonunda oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi. Jean Tigana ile ise iki kez (2005-2006 / 2006-2007) Fenerbahçe’nin misafiri olan Beşiktaş, sahadan 2-2 ve 0-0’lık skorlarla ayrıldı.



2010-2011’de Bernd Schuster yönetiminde 1-1’e razı olan siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal’la ise 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Slaven Bilic’in teknik direktörlüğünde de 2013-2014 sezonunda 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe’ye, 2014-2015’te 1-0 yenildi. Kara Kartal’da bu süreçte teknik adamlık yapan isimlerden Del Bosque ile Valerien Ismael, Kadıköy’de maça çıkmazken, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst ise sarı-lacivertlilere karşı mücadele etme şansı bulamadı.