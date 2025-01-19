Alper Uludağ MKE Ankaragücü'nden ayrıldı!

19 Ocak 2025 00:23 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 00:25

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Alper Uludağ'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Alper Uludağ ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Alper Uludağ'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.