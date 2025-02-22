Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Minnesota Timberwolves karşılaştı. Batı Konferansı'nın zorlu mücadelesinde kazanan, Alperen Şengün'lü Houston Rockets oldu.
NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u 121-115 ile geçti. Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta, Houston normal sezondaki 35. galibiyetini aldı.
NBA'e All-Star nedeniyle verilen aranın ardından ilk maçında 35 dakika sahada kalan milli basketbolcu; 24 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynadı.
Sacramento King 108-132 Golden State Warriors
Utah Jazz 107-130 Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks 111-103 New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs 110-125 Detroit Pistons
Toronto Raptors 111-120 Miami Heat
Cleveland Cavaliers 142-105 New York Knicks
Orlando Magic 104-105 Memphis Grizzlies
Washington Wizards 101-104 Milwaukee Bucks