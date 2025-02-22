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Editor
 | Burak Ayaydın

Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Minnesota Timberwolves karşılaştı. Batı Konferansı'nın zorlu mücadelesinde kazanan, Alperen Şengün'lü Houston Rockets oldu.

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Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets kazandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 11:40

NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u 121-115 ile geçti. Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta, Houston normal sezondaki 35. galibiyetini aldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 24 SAYI

NBA'e All-Star nedeniyle verilen aranın ardından ilk maçında 35 dakika sahada kalan milli basketbolcu; 24 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Alperen Şengün All-Star'dan double-double'la döndü

GECENİN MAÇLARI

Sacramento King 108-132 Golden State Warriors
Utah Jazz 107-130 Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks 111-103 New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs 110-125 Detroit Pistons
Toronto Raptors 111-120 Miami Heat
Cleveland Cavaliers 142-105 New York Knicks
Orlando Magic 104-105 Memphis Grizzlies
Washington Wizards 101-104 Milwaukee Bucks

Sıkça Sorulan Sorular

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün 22 yaşındadır.

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ETİKETLER
#Basketbol
#Alperen Şengün
#houston rockets
#Nba All Star
#Spor
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