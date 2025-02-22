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Editor
 | Burak Ayaydın

Berke Özer transferinde Fenerbahçe detayı! Eyüpspor anlaştıklarını açıkladı

Eyüpspor'dan kalecisi Berke Özer ile ilgili olarak Fenerbahçe detayı geldi. Berke Özer'in bonservis sürecine dair anlaşmayı açıklayan Eyüpspor, Fenerbahçe detayına da değindi.

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Berke Özer transferinde Fenerbahçe detayı! Eyüpspor anlaştıklarını açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 11:13

İkas Eyüspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer'in bonservis sürecini ve Fenerbahçe kritiğini detaylıca açıkladı. Berke Özer'in eski kulübü Portimonense ile bonservis haklarının tamamı için anlaştıklarını ve kalan %20'yi de aldıklarını ifade eden asbaşkan, Fenerbahçe'nin pay sahibi olduğunu da duyurdu.

FENERBAHÇE %40 PAY ALACAK

"Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense'nin yüzde 20 payı vardı. Onlarla anlaştık ve artık o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz."

SON DAKİKA | Galatasaray'da Berke Özer için karar verildi! Sinkaflı video ortaya çıkınca... - Galatasaray - Spor Haberleri

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER'İN BOYU NE KADAR?
Eyüpspor kalecisi Berke Özer, 24 yaşında ve 1,91 boyunda.

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#Futbol
#eyüpsor
#eyüpspor
#berke özer
#Fenerbahçe Derbisi
#Transfer Haberleri
#Spor
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