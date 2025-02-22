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 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talipler! Galatasaray'ın işi zora girdi

Inter'de oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için transferde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın da uzun zamandır transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu için İngiltere ve Suudi Arabistan ekipleri ciddi anlamda devrede, işte detaylar.

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Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talipler! Galatasaray'ın işi zora girdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 09:18

İngiliz basını Hakan Çalhanoğlu için transferdeki sansasyonel süreci duyurdu! Premier Lig ekibi Newcastle United, tecrübeli orta saha ile yakından ilgileniyor ve kulübü Inter ile de temaslara resmen başladı.

Hakan Çalhanoğlu için gelecek yaza damga vuracak transfer gelişmesi - 4. Foto

Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinin de 31 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu belirtilirken, önümüzdeki yaz Hakan Çalhanoğlu için İngiltere ya da Arabistan'a transfer süreci olacağı ifade edildi. Son olarak da Hakan Çalhanoğlu'nun önceliğinin İngiltere olduğu konuşulurken, milli yıldızın Galatasaray'a gelme ihtimali ise oldukça zayıflamış durumda.

Hakan Çalhanoğlu için gelecek yaza damga vuracak transfer gelişmesi - 3. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DE BU SEZON KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Başarılı orta saha, Inter formasıyla şu ana kadar 25 maça çıktı ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

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ETİKETLER
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