Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talipler! Galatasaray'ın işi zora girdi

Inter'de oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için transferde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın da uzun zamandır transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu için İngiltere ve Suudi Arabistan ekipleri ciddi anlamda devrede, işte detaylar.

İngiliz basını Hakan Çalhanoğlu için transferdeki sansasyonel süreci duyurdu! Premier Lig ekibi Newcastle United, tecrübeli orta saha ile yakından ilgileniyor ve kulübü Inter ile de temaslara resmen başladı.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinin de 31 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu belirtilirken, önümüzdeki yaz Hakan Çalhanoğlu için İngiltere ya da Arabistan'a transfer süreci olacağı ifade edildi. Son olarak da Hakan Çalhanoğlu'nun önceliğinin İngiltere olduğu konuşulurken, milli yıldızın Galatasaray'a gelme ihtimali ise oldukça zayıflamış durumda.