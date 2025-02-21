Galatasaray'da Fernando Muslera'dan 'ayrılık' paylaşımı!

Galatasaray formasıyla bu sezon gösterdiği performans çok eleştirilen Fernando Muslera, yaptığı paylaşımla taraftarların aklına veda ihtimalini getirdi.

AZ Alkmaar maçına sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Fernando Muslera; sosyal medya hesabından eşini etiketleyerek yaptığı paylaşıma 'yakında' notunu düşerken, bazı taraftarlar ise bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak yorumladı.