Galatasaray'da Fernando Muslera'dan 'ayrılık' paylaşımı!

İstanbul
Galatasaray ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fernando Muslera'dan sosyal medya paylaşımı geldi. Taraftarlar Fernando Muslera'nın vedalaşmaya hazırlandığını düşündü.
Galatasaray formasıyla bu sezon gösterdiği performans çok eleştirilen Fernando Muslera, yaptığı paylaşımla taraftarların aklına veda ihtimalini getirdi.
AZ Alkmaar maçına sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Fernando Muslera; sosyal medya hesabından eşini etiketleyerek yaptığı paylaşıma 'yakında' notunu düşerken, bazı taraftarlar ise bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak yorumladı.