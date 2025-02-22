Süper Lig'de sular durulmuyor! Maçın tekrar oynanması istendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'daki programda Bellona Kayserispor ile Tümosan Konyaspor arasındaki maça ve konuk ekibin iptal edilen 3. golüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

ÇİZGİ YANLIŞ ÇİZİLMİŞ

Başkan iptal edilen gol için, "Kayserispor-Konyaspor maçında VAR hakemi yabancı. Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz diyor. Zaten görüntülerde de ofsayt yok. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyorlar ve gol iptal oluyor. Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik! Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, başka ne olabilir ki?" dedi.

MAÇ TEKRARI İSTEĞİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Konyaspor, Kayserispor maçının tekrar edilmesini talep etti. Yeşil beyazlı ekip açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu akşam bir TV programına katılmış ve 8 Şubat Cumartesi günü oynadığımız Kayserispor maçına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalardan sonra AVAR'da görev alan kişi veya kişiler neticesinde Konyaspor'umuzun puanının gasp edildiği tescillenmiştir. Kayserispor - Konyaspor maçında AVAR’da görev alan teknik elemanların isimleri ve daha önce hangi maçlarımızda görev aldığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Öte yandan; Kulübümüz tarafından bahsedilen maça ilişkin adli süreç, ivedilikle başlatılacaktır. Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Baykan, Kayserispor maçında attığımız üçüncü gole ilişkin federasyondan gelen yazılı metni, 14 Şubat günü kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. https://x.com/mehbaykan/status/1890355797185753388 Öyle anlaşılıyor ki; TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz, AVAR’da görevli kişi veya kişiler tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve bu sayede kamuoyunun yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Herkesin dile getirdiği adil ve temiz futbol söylemine binaen Kayserispor - Konyaspor maçının tekrar edilmesi kaçınılmazdır. Çünkü Süper Lig'de her puan altın değerindedir. Bu haklı talebimiz, Kayserispor camiası tarafından da anlayışla karşılanacaktır." ifadelerine yer verdi.