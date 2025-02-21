TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Türk hakemlerine serzeniş: Başımı öne eğdiniz!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun son dönemdeki gelişmeleri ve gündem maddeleri hakkında canlı yayında açıklama yapıyor. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada yabancı hakemler için, "Devre arasında 'Size sahip çıktım ama benim başımı öne eğdiniz. VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolu hakkında gündemde yer alan son olaylara dair açıklamalarda bulunuyor. Habertürk'e konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi yabancı hakem atanması, Süper Lig'de yaşanan hakem hataları, kulüpler arasındaki gerilim ve birçok konuya değinmesi bekleniyor.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"GALATASARAY İLE PROBLEMİM OLMADI"

"Bizim hiç kimseyle düşmanlığımız yok. Galatasaray ile hiçbir zaman problemim olmamıştır. Kişileri her zaman kurumlardan ayırırım. İmtiyaz bekleyenler eşitlikten rahatsız olursa bu benim sorunum değil. Benim kafamın arkasında herhangi bir plan yok. Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız. Benim bünyem kabul etmez bunu. Allah öyle bir forma rengi vermişki bana kessen buradan bordo mavi akar. Kulüp başkanıyken onun haklarını savunuyorduk. Biz yola çıkarken Mecnun başkanla bir daire çizdik ve o daire genişledi büyüdü. Mecnun başkan da rengini değiştirdi ama o yine kırmızı beyaz. Bizim de rengimiz kırmızı beyaz."

"RAKAMLAR OYNANMIŞ"

"Eski TFF yönetimiyle ilgili bağımsız denetim kurumunu çağırdık. Gelir gider dengesinde rakamlarda oynanmış. Bağımsız denetim kurumuna bunu düzelt dedik, ben düzeltemem dedi. Biz sorumluluk gereği onu devlet makamlarına intikal ettirdik. Yargıda olan bir konu. Onun için fazla konuşmaya gerek yok"

"YABANCI HAKEM GETİRİRİZ"

"Devre arasında 'Size sahip çıktım ama benim başımı öne eğdiniz. VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim."

"ABİLERİNİZE GÜVENMEYİN"

"Süper Lig'de görev verdiğimiz bir hakem bunlar 2-3 ay içinde gider dedi düşünebiliyor musunuz? 'Bunlar giderler, uymayalım bunlara, abilerimiz gelir tekrardan' düşüncesindeydiler. Geçen haftaki seminerde de söyledim "Güvendiğiniz abilerinize güvenmeyin." Bazı hakemler birilerine aidiyet duygusuyla bağlı Yeni bana gelen bir bilgi. Çok önemli bir hakemimiz 'Biz başkanın tarzına göre hareket edeceğiz de acaba kalacaklar mı, kalmayacaklar mı hala tereddütümüz var' diyor."

"BİR YERDEN BU GÜCÜ ALABİLİYORLAR"

"Bizden önceki federasyonlarda yönetim iradesi yoktu, dışarıdan müdahaleler vardı. O hakem de o yüzde 'Bunlar kalacak mı, gidecek mi' diyebiliyor. Demek bir yerden bu gücü alabiliyor."

"HAKEMLERİ KORUMAK İÇİN YABANCI HAKEM SEÇTİK"

"Bundan sonra yabancı hakem görebiliriz diye bir şey anlamaya gerek yok. Düzelecek hakem arkadaşlarımız. Bize hakem için onu istiyorum, bunu istemiyorum diye bir talep gelmedi. Biz kulüplerin isteği üzerine işlem yapmıyoruz. Hakem arkadaşlarla da konuştuk ve onları da koruma adına bu maça yabancı hakem atayacağımızı söyledik. MHK başkanımız İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Romanya, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya federasyonları ile yazıştı ve temasa geçti. İngiltere dışarı hakem vermiyoruz dedi. Hollanda ile görüştük; mart ayının ortasına kadar hakem veremiyoruz dedi. Hatta bugün ziyarete geldi başkan ve tekrar özür diledi. Pazartesi akşamı Bosnalı elit bir hakemle konuştu MHK Başkanı, 'o şeref duyarım' dedi. Yine MHK Başkanı Sloven hakemle de konuştu. Hakem bunun resmi kanaldan gelmesi lazım diyincek MHK Başkanı Sloven MHK'sine mail attım. İki adaydan Bosnalıyı istemedik çünkü Fenerbahçe'nin forveti Bosnalı."