Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers kurasını TRT Spor'da değerlendirdi.

ANDERLECHT'I EZDİK VURGUSU

Rangers ya da başka ekip olması fark etmez diyen Ilıcalı, "Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez. Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i de eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat elediğini görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz." dedi.

ROBERTO MANCINI ÖRNEĞİ

Futbola bakış açımızla devam eden asbaşkan, "Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik, biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır. Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılınacak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

STRATEJİK YAKLAŞIM

Ev sahibi olmanın artılarını anlatan Fenerbahçe yöneticisi, "Ben ilk maçların evimizde olmasını isterim. Taraftarımıza çok güveniyorum çünkü. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda rakibe ciddi hasarlar verebiliriz. 2-3 farkla yenersek çok çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İkinci maça avantajlı gittiğiniz zaman rakip size saldırmak zorunda kalacak." diyerek sözlerini noktaladı.