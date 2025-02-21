Jose Mourinho Avrupa'da zirvede! Tek rakip Carlo Ancelotti

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i elemesiyle birlikte Jose Mourinho Avrupa'da zirveye çıktı. Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti ile birlikte tarihe geçen Jose Mourinho, kariyerine başarılar eklemeye devam ediyor.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmıştı. Fenerbahçe için Avrupa serüveni tüm hızıyla devam ederken, Portekizli teknik adam da tarihe imzasını attı.

YİNE TURU GEÇTİ

Avrupa kupalarında Jose Mourinho, 31. kez çift ayaklı eleme turunu geçmeyi başardı. Ayrıca da Mourinho, üç Avrupa kupasında en fazla çift ayaklı eleme turu geçen teknik direktör olurken, zirveyi ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile paylaştı. Son maçlar itibarıyla da iki tecrübeli hoca, resmen tarihe geçmiş durumda.