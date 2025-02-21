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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho Avrupa'da zirvede! Tek rakip Carlo Ancelotti

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i elemesiyle birlikte Jose Mourinho Avrupa'da zirveye çıktı. Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti ile birlikte tarihe geçen Jose Mourinho, kariyerine başarılar eklemeye devam ediyor.

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Jose Mourinho Avrupa'da zirvede! Tek rakip Carlo Ancelotti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:07

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmıştı. Fenerbahçe için Avrupa serüveni tüm hızıyla devam ederken, Portekizli teknik adam da tarihe imzasını attı.

YİNE TURU GEÇTİ

Avrupa kupalarında Jose Mourinho, 31. kez çift ayaklı eleme turunu geçmeyi başardı. Ayrıca da Mourinho, üç Avrupa kupasında en fazla çift ayaklı eleme turu geçen teknik direktör olurken, zirveyi ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile paylaştı. Son maçlar itibarıyla da iki tecrübeli hoca, resmen tarihe geçmiş durumda.

Jose Mourinho: Ancelotti, Real Madrid'de kalacaktır

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİNİ NE ZAMAN KAZANDI?
Portekizli teknik adam, 2003-2004 sezonunda Porto ile ilk Şampiyonlar Ligi zaferini kazanmış ve dünya futboluna damga vurmuştu.

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#jose mourinho
#carlo ancelotti
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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