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 | Eyüp Ensar Yeşil

Serdal Adalı'dan hakem çıkışı! 'Aynı hakemi biz de istiyoruz'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görevlendirilecek olması üzerine, Beşiktaş maçlarında da aynı hakemin görevlendirilmesini talep etti.

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Serdal Adalı'dan hakem çıkışı! 'Aynı hakemi biz de istiyoruz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 00:07

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili olarak, "Biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda aynı yabancı hakemi istiyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Başkan Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu. Her geçen gün daha iyi futbol oynadıklarını söyleyen Adalı, "Güzel bir futbol. Güzel bir galibiyet. Tabii galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağız" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübünde Serdal Adalı dönemi

"AYNI HAKEMİ İSTİYORUZ"
Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının yabancı hakem tarafından yönetilmesini de değerlendiren Başkan Adalı, "Federasyon Başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Bizde aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim" şeklinde konuştu.
Basının önüne çok fazla çıkan bir başkan olmadığını hatırlatan Adalı, "Ben çok konuşan birisi değilim. Çok konuşmanın da Beşiktaş’a bir fayda getireceğine inanmıyorum. Biz Beşiktaş olarak hem bizim hem de kimsenin hakkının yenmesini istemiyoruz. Hiç böyle bir camia olmadık. Federasyon daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de en azından dinleme fırsatı bulabilirdik" açıklamalarında bulundu.

Serdar Adalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Adalı Beşiktaş JK başkan adayı mı? - Hürriyet Haberler

"TAKVİYELER YAPILACAK"
Takımın transfer politikasının planlı bir şekilde ilerlediğini aktaran Serdal Adalı, "Yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladık. Takım da şu an iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Belli bir planımız, programımız var. Buna göre hareket edeceğiz. Camiamız bunu böyle bilsin. Hiç aceleye getirmiyoruz. Takım da yavaş yavaş düzeliyor. Daha da iyiye gidecek. İnşallah önümüzdeki sezon istediğimiz, arzu ettiğimiz Beşiktaş’ı seyredeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yeni transferlerden Keny Arroyo’nun ilk kez forma giymesine de değinen siyah-beyazlıların başkanı, "Yeni transferlerimiz Keny ve Ricardo, geldikleri ülkelerdeki havanın tam zıttı bir hava ile karşılaştılar. Şanslarına geldikleri günden beri kar yağıyor. Kolay değil. Yavaş yavaş alışacaklar. İkisini de çok inanarak transfer ettik. Tabii 18- 20 yaşında genç futbolcular, zaman gerekiyor. Taraftarlarımız da sabır gösterecek. İkisini de daha fazla sahada görmeye başlayacağız" dedi.
"Futbolda tekelleşmeye gidildiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan Adalı, "Beşiktaş her zaman vardı. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes böyle bilsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Sıkça Sorulan Sorular

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