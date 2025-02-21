HFF'den TFF'ye ziyaret!

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Hollanda Futbol Federasyonu Kurumsal İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Amin Belhaj Chankour de yer aldı.

HEDİYELEŞTİLER

Ziyarette gündeme dair konular değerlendirildi; iki dost ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

Ziyarette Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni de gezdi. Başkan Hacıosmanoğlu, Hollandalı mevkidaşına tesisler hakkında bilgi verdi.