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Editor
 | Burak Ayaydın

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Düşler sahnesindeki büyük heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 15:57

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde birinci aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükselmişti.

DÜŞLER SAHNESİNDE EŞLEŞMELER

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NORMAL SEZON LİDERİ KİMDİ?
Liverpool, 8 maçta aldığı 7 galibiyet ile 21 puan toplamış ve sezonu lider bitirmişti.

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