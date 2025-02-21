Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Düşler sahnesindeki büyük heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde birinci aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükselmişti.

DÜŞLER SAHNESİNDE EŞLEŞMELER

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.