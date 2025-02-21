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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de eşleşme heyecanı yaşandı. Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk maç 6 Mart'ta, ikinci maç ise 13 Mart'ta oynanacak.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 15:35

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.

EŞLEŞMELER AÇIKLANDI

UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

Kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.

Final maçının Bilbao'da oynanacak olması sebebiyle, İspanyol Athletic'in efsanesi Aritz Aduriz, kura çekimi için törene katıldı.

Fenerbahçe için kura günü! - Türkgün - Türkçe Düşün | Son Dakika Haberleri, Güncel Haberler

İSKOÇYA DEPLASMANI

Fenerbahçe, turnuva ağacı gereği İskoçya ekibi Rangers ile eşleşti.

Temsilcimiz ilk maçı kendi sahasında oynayacak ve ikinci maç için İskoçya deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, çeyrek finale kalması halinde Roma ya da Athletic ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

SON 16 EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe-Rangers

Bodo/Glimt-Olympiacos

Ajax-Frankfurt

FCSB-Lyon

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

Roma-Athletic

Club Viktoria Plzen-Lazio

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE AVRUPA'DA GRUPTAN KAÇINCI ÇIKMIŞTI?
Temsilcimiz, grup etabını 24. sırada bitirmiş ve Anderlecht ile eşleşmişti.

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ETİKETLER
#jose mourinho
#Uefa Ülke Puanı Sıralaması
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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