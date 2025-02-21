Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de eşleşme heyecanı yaşandı. Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk maç 6 Mart'ta, ikinci maç ise 13 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.
UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.
Kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.
Final maçının Bilbao'da oynanacak olması sebebiyle, İspanyol Athletic'in efsanesi Aritz Aduriz, kura çekimi için törene katıldı.
Fenerbahçe, turnuva ağacı gereği İskoçya ekibi Rangers ile eşleşti.
Temsilcimiz ilk maçı kendi sahasında oynayacak ve ikinci maç için İskoçya deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe, çeyrek finale kalması halinde Roma ya da Athletic ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Rangers
Bodo/Glimt-Olympiacos
Ajax-Frankfurt
FCSB-Lyon
AZ Alkmaar-Tottenham
Real Sociedad-Manchester United
Roma-Athletic
Club Viktoria Plzen-Lazio