Şenol Güneş'in yıldızına kanca! Trabzonspor'a transfer piyangosu vurdu

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in öğrencisi olan Batista Mendy için transfer süreci devam ediyor. Batista Mendy ile yakından ilgilenen Avrupa ekipleri, Şenol Güneş'in de transfere onay vermesiyle Trabzonspor yönetimiyle anlaşmaya hazırlanıyorlar.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gündeminde Batista Mendy transferi var. Avrupa ekipleri Trabzonsporlu Batista Mendy için transfer girişimlerini yoğunlaştırırken, Şenol Güneş'in vereceği onayla sıkı bir pazarlık süreci başlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TRABZONSPOR'UNDA BATİSTA MENDY TRANSFERİ

Geçtiğimiz günlerde Batista Mendy için gelen 10 milyon Euro teklifi reddeden Trabzonspor yönetimi, teknik adam Şenol Güneş'in de onayıyla daha iyi bir bonservis almayı bekliyor. Halihazırda Avrupa'dan ciddi talipleri olan Batista Mendy için en az 15 milyon Euro hedeflenirken, oyuncunun sonraki satışından pay alma maddesi de ayrıca gündemde. Yetenekleriyle dikkat çeken Mendy de kulübün menfaatleri doğrultusunda yeni bir transfere olumlu yaklaşıyor.

BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Trabzonspor formasıyla bu sezon 28 maça çıkan ve iki asist yapan Batista Mendy için kulübü Angers'a 4.40 milyon Euro bonservis ödenmişti. Yetenekli ön liberonun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.