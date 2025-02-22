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 | Burak Ayaydın

Rangers tarafından Fenerbahçe açıklaması! "Hiç kimseden korkmuyoruz"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya ekibi Rangers ile eşleşmişti. Heyecanlı geçmesi beklenen maçlar için Rangers'ta teknik direktör Philippe Clement'ten önemli açıklamalar geldi.

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Rangers tarafından Fenerbahçe açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 09:50

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta kritik eşleşme için açıklamalar yapıldı.

TEKNİK ADAMDAN AÇIKLAMALAR

İskoçya Premiership'te St. Mirren ile yapacakları karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, "Çok iyi bir teknik direktörleri var. Birçok oyuncusunu tanıyorum. Dzeko, Kostic, Amrabat ve Fred gibi. Ayrıca geçmişte Strasbourg'da oynayan Djiku da çok iyi bir futbolcu. Osayi-Samuel de uzun zamandır Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe gerçekten iyi takım. Fas'ın çok iyi bir santrforuna karşı oynamak da enteresan olacak. Bizim gibi onların da tutkulu bir taraftar topluluğu var. Heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rangers Teknik Direktörü Clement: "Fenerbahçe gerçekten iyi takım"

KORKMUYORUZ MESAJI

Rangers'ın Belçikalı futbolcusu Nicolas Raskin de temsilcimiz ile ilgili değerlendirmeler yaparken, "Fenerbahçe, kadrosunda yer alan bazı oyuncularla üst düzey bir ekip. Jose Mourinho'nun takımlarının Avrupa'da başarılı olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden ilginç maçlar olacak. Her zaman inancımız var. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Maç maç düşüneceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Türkiye'deki ilk müsabaka zor olacak. İyi şeyler ortaya koyup avantajlı sonuç alarak İskoçya'ya dönmek istiyoruz." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

RANGERS İSKOÇYA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#rangers
#Fenerbahçe Derbisi
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