A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İtalya deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. J Grubu'nda oynadığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılan ve eleme sürecindeki başarılı serisini sürdüren 12 Dev Adam, Roma'da İtalya karşısında parkede olacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde açıklanan milli takım aday kadrosunda Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın isimlerinin yer almaması basketbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer aldı. İki önemli oyuncunun yanı sıra başka eksiklerin de bulunduğu ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde kadro ve oyuncuların son durumu merak ediliyor. Cedi Osman neden yok, niye oynamıyor? İşte Cedi Osman ve Alper Şengün’ün milli takımda yer almamalarının nedeni…

12 DEV ADAM İTALYA'NIN KONUĞU OLACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan PalaEur'da oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak. Basketbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma TRT Spor ve S Sport kanallarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesinden karşılaşmaya ulaşabilecek.

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak grubunu lider tamamladı. İkinci turda da başarılı sonuçlar alan ay-yıldızlı ekip, ağustos ayında oynanan müsabakalarda Litvanya ve İzlanda'yı mağlup etti. Böylece galibiyet serisini 8 maça çıkaran Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım olma başarısını elde etti. J Grubu'nda zirvede bulunan milliler, İtalya deplasmanında da kazanarak üst üste 9. galibiyetini almak için mücadele edecek.

İtalya ise ikinci turda henüz galibiyetle tanışamadı. İlk turu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlayan İtalyanlar, ağustos ayında oynanan karşılaşmalarda Bosna Hersek ve Sırbistan'a mağlup oldu. J Grubu'nda üçüncü sırada bulunan İtalya, Türkiye karşısında kazanarak ikinci turdaki ilk galibiyetini almak istiyor. Başantrenör Luca Banchi yönetimindeki İtalya Milli Basketbol Takımı, grubu ilk üç içerisinde tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmek için mücadele ediyor.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan aday kadrosunda Alperen Şengün'ün ismi yer almadı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcunun kadroya çağrılmamasının temel nedeni, NBA sezonunun devam etmesiyle FIBA milli maç takviminin çakışması. NBA'de sezon ortasında oynanan karşılaşmalar nedeniyle kulüpler, oyuncularını FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gibi milli maç pencerelerinde takımlarına göndermeyebiliyor. Alperen Şengün de bu süreçte A Milli Takım'ın İtalya ve İzlanda maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi.

Alperen Şengün'ün yokluğunun sakatlık veya performans düşüklüğüyle bağlantılı olmadığı belirtiliyor. Aynı dönemde NBA'de forma giyen bir diğer milli basketbolcu Adem Bona da aday kadroda bulunmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Alperen Şengün'ün kadroya alınmamasına ilişkin oyuncuya özel ayrıntılı bir resmi gerekçe açıklanmadı. Bununla birlikte kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde NBA sezonunun devam etmesi ve kulüplerin oyuncularını milli maçlara gönderme konusundaki izin süreci temel etken olarak gösterildi. Benzer durumlar daha önceki FIBA milli maç pencerelerinde de yaşandı.

Alperen Şengün'ün milli takım kadrosunda bulunmamasıyla ilgili gündeme gelen bir diğer konu ise Houston Rockets formasıyla oynadığı karşılaşmada yaşadığı göz sakatlığı oldu. Milli basketbolcu, 18-19 Kasım tarihlerinde Indiana Pacers karşısında oynanan maçta yüzüne aldığı darbe sonrasında sağ gözünde şişlik ve sol korneasında çizik yaşadı. Söz konusu karşılaşmayı tamamlayamayan Alperen Şengün'ün yaşadığı sakatlık basketbolseverler tarafından da takip edildi. Dolayısıyla Alperen Şengün'ün İtalya ve İzlanda maçlarında yer almamasının ana nedeni NBA takvimiyle milli maç programının çakışmasıdır.

CEDİ OSMAN NEDEN YOK, İTALYA MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman da İtalya ve İzlanda karşılaşmaları için açıklanan aday kadroda yer almayan isimlerden biri oldu. Ağustos ayında oynanan son milli maç penceresinde ay-yıldızlı formayı giyen tecrübeli basketbolcu, bu kez sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Milli takımın önemli oyuncularından olan Cedi Osman'ın İtalya deplasmanında forma giyemeyecek olması, karşılaşma öncesinde dikkat çeken eksikler arasında bulunuyor.