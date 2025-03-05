Alperen Şengün'e rağmen mağlubiyet!

İstanbul
Alperen Şengün'ün iyi performansına rağmen Houston Rockets kaybetti. NBA'de Indiana Pacers'a konuk olan Houston Rockets, zorlu deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı.
NBA'de normal sezon maçında Indiana Pacers ve Houston Rockets karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün 25 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynadığı maçta; Houston Rockets sahadan 115-102 mağlup ayrıldı.
Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-114
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 121-127
New York Knicks-Golden State Warriors: 102-114
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 117-139
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 126-112
San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 127-113
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-117
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 136-115