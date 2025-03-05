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 | Berkay Alptekin

LeBron James yine başardı! Tarihte bunu yapan ilk NBA oyuncusu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers galibiyet serisini New Orleans Pelicans'ı 136-115 yenerek 7 maça çıkardı. Maça damga vuran isim ise LeBron James oldu. Attığı 34 sayı ile NBA kariyerinde toplamda (normal sezon ve play-off) 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu.

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LeBron James yine başardı! Tarihte bunu yapan ilk NBA oyuncusu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 11:54

NBA'e 9 maçla devam edildi. Lakers, konuk ettiği Pelicans'ı 21 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Los Angeles Lakers'ta 40 yaşındaki yıldız oyuncu LeBron James, karşılaşmada kaydettiği 34 sayı ile NBA kariyerinde toplamda 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Lakers'ta Luka Doncic ise 30 sayı, 15 asist ve 8 ribauntla oynadı ve Lakers tarihinde bir maçta 30 ve üstü sayı atan, 15 ve üstü asist yapan 4. oyuncu oldu. Pelicans'ta ise Zion Williamson'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ŞENGÜN'ÜN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Indiana Pacers konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-102 mağlup etti.

Pacers'ta Tyrese Haliburton, 28 sayı atarak takımını galibiyete taşırken maçın da en skorer oyuncusu oldu.

Rockets'ta Aperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers deplasmanda Chicago Bulls'u 139-117 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28 sayı, Jarrett Allen ise 25 sayı ve 17 ribaunt ile oynadı.

Bulls'ta Coby White, 25 sayı kaydetti

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Houston Rockets: 115-102

Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-114

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 121127

New York Knicks-Golden State Warriors: 102-114

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 117-139

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 126-112

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 127-113

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-117

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 136-115

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