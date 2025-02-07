LeBron James'den tam 42 sayı!

NBA'de Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors karşı karşıya gelirken, LeBron James attığı 42 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Lakers rakibini 120-112 ile geçerken; LeBron ise 42 sayı, 17 ribaund ve 8 asist kaydetti.

REKOR ORTAKLIĞI

40 yaş ve üstü olup da bir NBA maçında 42 sayı atabilen diğer tek isim ise Michael Jordan'dı! An itibarıyla ikinci isim de LeBron James oldu.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 120-127.

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 127-114.

Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-90.

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 108-102.

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 112-119.