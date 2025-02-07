LeBron James'den tam 42 sayı!

Adana
NBA'de Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors karşı karşıya gelirken, LeBron James attığı 42 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
Lakers rakibini 120-112 ile geçerken; LeBron ise 42 sayı, 17 ribaund ve 8 asist kaydetti.
40 yaş ve üstü olup da bir NBA maçında 42 sayı atabilen diğer tek isim ise Michael Jordan'dı! An itibarıyla ikinci isim de LeBron James oldu.
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 120-127.
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 127-114.
Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-90.
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 108-102.
Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 112-119.