NBA'de şok takas gerçekleşti! Luka Doncic Lakers ekibine katıldı!

02 Şubat 2025 17:57 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:59

NBA'de herkesi şoke uğratan takas hayata geçti. Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, LeBron James'in yanına gidiyor. Los Angeles Lakers'in yıldız pivotu Anthony Davis ise Teksas ekibine katılacak.

NBA'de iki All-Star yıldızı tarihi bir takasta kullanılıyor. Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks arasında yapılan anlaşmayla Luka Doncic, Lakers forması giymeye hazırlanırken, Anthony Davis Mavericks'in yeni yıldızı oldu.

Takasın detaylarında; Los Angeles Lakers; Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i alırken, Dallas Mavericks; Anthony Davis, Max Christie ve 2029 ilk tur draft hakkını aldı.

Shams Charania'nın haberine göre; Dallas Mavericks yönetimi, kısa bir süre önce takımın süperstarı Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a önerdi ve takas görüşmeleri büyük bir gizlilikle ilerledi.

DONCIC'I LAKERS'A ÖNERDİLER

Haberde yer alan bilgiye göre, Dallas Mavericks Genel Menajeri Nico Harrison'un özellikle Doncic'in fiziksel durumundan ve kondisyonundan endişeli olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığı ve takımın defansif gücünü artırmak için Anthony Davis'i takıma katma kararı aldığı belirtildi.

DONCIC TAKASA ŞAŞIRDI

ESPN'in yaptığı habere göre; Lakers'ın yıldızı LeBron James ve takımdan ayrılan Anthony Davis'in bu takastan yeni haberi oldu. Takastan kısa süre önce haberi olan Luka Doncic ise haberi aldığı andan beri büyük bir şok yaşıyor.