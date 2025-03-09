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Editor
 | Burak Ayaydın

Alperen Şengün'lü Houston Rockets fark attı! NBA'de sonuçlar

NBA'de Houston Rockets ile New Orleans Pelicans karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün etkili oynadığı mücadelede, Houston Rockets farklı bir galibiyet elde etti.

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Alperen Şengün'lü Houston Rockets fark attı! NBA'de sonuçlar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 13:51

Houston Rockets, NBA'in normal sezon mücadelesinde New Orleans Pelicans ile karşılaştı ve sahadan 146-117 galip ayrıldı. Houston'ın kendi sahasında farka gittiği maçta, Alperen Şengün 20 sayıyla oynadı.

Alperen Şengün'den farklı galibiyete 20 sayılık destek

NBA'DE DİĞER MAÇLAR

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets: 105-102
Toronto Raptors - Washington Wizards: 117-118
Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 120-118
Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 109-111
Miami Heat - Chicago Bulls: 109-114
Golden State Warriors - Detroit Pistons: 115-110
Boston Celtics - Los Angeles Lakers: 111-101

LEBRON JAMES SAKATLANDI

Boston Celtics maçında sakatlanan LeBron James'in, birkaç hafta tedavi göreceği düşünülüyor.

Lakers' LeBron James Exits Match Against Celtics With Injury

Sıkça Sorulan Sorular

LEBRON JAMES SON DÖNEMDE HANGİ REKORU KIRDI?
Yaşayan efsane, NBA'de 50000 sayı barajını geçen tek basketbolcu olmuştu.
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#Spor
#nba
#lebron james
#los angeles lakers
#Alperen Şengün
#houston rockets
#Spor
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