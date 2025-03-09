Alperen Şengün'lü Houston Rockets fark attı! NBA'de sonuçlar

NBA'de Houston Rockets ile New Orleans Pelicans karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün etkili oynadığı mücadelede, Houston Rockets farklı bir galibiyet elde etti.
Houston Rockets, NBA'in normal sezon mücadelesinde New Orleans Pelicans ile karşılaştı ve sahadan 146-117 galip ayrıldı. Houston'ın kendi sahasında farka gittiği maçta, Alperen Şengün 20 sayıyla oynadı.
Charlotte Hornets - Brooklyn Nets: 105-102
Toronto Raptors - Washington Wizards: 117-118
Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 120-118
Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 109-111
Miami Heat - Chicago Bulls: 109-114
Golden State Warriors - Detroit Pistons: 115-110
Boston Celtics - Los Angeles Lakers: 111-101
Boston Celtics maçında sakatlanan LeBron James'in, birkaç hafta tedavi göreceği düşünülüyor.